В Ханты-Мансийском АО произошло лобовое столкновение двух КамАЗов

На дороге, которая соединяет Тюмень и Ханты-Мансийск, врезались друг в друга два грузовых автомобиля КамАЗ. Об этом пишет megatyumen.ru.
Авария произошла по вине одного из водителей КамАЗа, который выехал на "встречку". Пока ничего неизвестно о том, в каком состоянии находятся водители грузовиков, а также их возможные пассажиры.
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