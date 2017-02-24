В Тюменском районе женщину оштрафовали за упавшую на ребёнка сосульку

Выяснилось, что в ноябре-декабре 2016 года работница не очищала крышу от снежных заносов

В Тюменском районе на 8-летнего мальчика с крыши упала большая сосулька. Ребёнок получил травму, а сотрудница МУП "Коммунальщик", ответственная за устранение наледи, наказана штрафом. Об этом пишет megatyumen.ru.

Ребёнок получил синяк после того, как на него упала сосулька. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело и нашли ответственного за происшествие, которым оказалась сотрудница МУП "Коммунальщик", в обязанности которой входило устранять наледь на крышах. Выяснилось, что в ноябре-декабре 2016 года работница не очищала крышу от снежных заносов.

Женщина выплатила потерпевшему мальчику необходимую сумму ущерба.