В Тюмени произошла авария с участием трёх автомобилей

На одной из улиц Тюмени водитель «ВАЗ-2114» пытался проехать на красный свет, чем спровоцировал массовое ДТП. Об этом пишет megatyumen.ru.
Дорожный инцидент случился 22 февраля. Пытаясь на перекрёстке проскочить на красный сигнал светофора, «ВАЗ-2114» врезался в автомобили «Газель» и Toyota, которые поворачивали.
В аварии пострадал 31-летний водитель отечественной легковушки. Он был госпитализирован с травмой живота.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.