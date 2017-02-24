В Тюмени произошла авария с участием трёх автомобилей

На одной из улиц Тюмени водитель «ВАЗ-2114» пытался проехать на красный свет, чем спровоцировал массовое ДТП. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожный инцидент случился 22 февраля. Пытаясь на перекрёстке проскочить на красный сигнал светофора, «ВАЗ-2114» врезался в автомобили «Газель» и Toyota, которые поворачивали.

В аварии пострадал 31-летний водитель отечественной легковушки. Он был госпитализирован с травмой живота.