В Тюмени произошло ЧП на водопроводе

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Тюменцы, оставшиеся без воды, остроумно комментировали ситуацию в соцсетях
|Фото: megatyumen.ru
Порыв на водопроводе привел к масштабным отключениям водоснабжения в тюменском поселке Антипино, информирует megatyumen.ru.
Ночью с воскресенья на понедельник в доме №1 по улице Антипинской в Тюмени произошел порыв водопровода. В результате происшествия водоснабжение оказалось отключено в целом районе, а во дворе дома из-за замерзшей воды появился «каток».
В компании «Тюмень Водоканал», прокомментировали, что предотвратить масштабное отключение воды в районе не получилось из-за особенностей системы трубопровода.
Пока на месте ликвидации ЧП работали коммунальные службы, тюменцы, оставшиеся без воды, остроумно комментировали ситуацию в соцсетях. Жителей пострадавшей части города поддерживали горожане из других районов Тюмени.