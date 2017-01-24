В Тюмени произошло ЧП на водопроводе

Порыв на водопроводе привел к масштабным отключениям водоснабжения в тюменском поселке Антипино, информирует megatyumen.ru.

Ночью с воскресенья на понедельник в доме №1 по улице Антипинской в Тюмени произошел порыв водопровода. В результате происшествия водоснабжение оказалось отключено в целом районе, а во дворе дома из-за замерзшей воды появился «каток».

В компании «Тюмень Водоканал», прокомментировали, что предотвратить масштабное отключение воды в районе не получилось из-за особенностей системы трубопровода.

Пока на месте ликвидации ЧП работали коммунальные службы, тюменцы, оставшиеся без воды, остроумно комментировали ситуацию в соцсетях. Жителей пострадавшей части города поддерживали горожане из других районов Тюмени.

