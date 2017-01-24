В Подмосковье перевернулся грузовик с картофелем

В Подмосковье грузовик, перевозивший картофель, съехал с дорогу в кювет и опрокинулся. Пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет телеканал "360".
После того, как грузовик оказался в кювете, картофель придавил стенку кабины, мешая водителю покинуть транспортное средство. Сотрудники МЧС разрезали крышу и высыпали овощи, чтобы проникнуть к кабине. Потом спасатели отрезали крышу грузовика и вытащили водителя и пассажира, который к тому моменту был уже мёртв. Мужчина, управлявший фургоном, был доставлен в больницу.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.