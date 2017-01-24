В Подмосковье перевернулся грузовик с картофелем

В Подмосковье грузовик, перевозивший картофель, съехал с дорогу в кювет и опрокинулся. Пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет телеканал "360".

После того, как грузовик оказался в кювете, картофель придавил стенку кабины, мешая водителю покинуть транспортное средство. Сотрудники МЧС разрезали крышу и высыпали овощи, чтобы проникнуть к кабине. Потом спасатели отрезали крышу грузовика и вытащили водителя и пассажира, который к тому моменту был уже мёртв. Мужчина, управлявший фургоном, был доставлен в больницу.