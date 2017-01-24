Обезглавившую ребёнка няню отправили на психиатрическое лечение

Няня, которая в феврале 2016 года в Москве отрезала четырёхлетней девочке голову, отправлена в психбольницу специального типа для принудительного лечения. Об этом пишет телеканал "360".

Зимой прошлого года женщина, приехавшая из Узбекистана в Москву на заработки и устроившаяся няней, отрезала голову маленькой девочке и совершила поджог квартиры, где жила семья ребёнка. Убийца вышла на улицу, держа в руках отрезанную голову и выкрикивая «Аллах Акбар». Психиатры выявили у женщины шизофрению. Врачи в Узбекистане нашли медкарту обвиняемой и сообщили, что преступница несколько раз лечилась в психбольницах. Решением суда бывшая няня признана больной и направлена на принудительное психиатрическое лечение.

