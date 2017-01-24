В Госдуму РФ внесён законопроект об наказании за угрозы врачам

Депутат ЛДПР Сергей Иванов подготовил законопроект об ужесточении ответственности за угрозы врачам без нанесения вреда их здоровью. В ближайшее время Госдума РФ рассмотрит данные поправки к статье 20.1 КоАП. Об этом пишет телеканал "360".

На основании нового законопроекта, правонарушители, которые угрожают врачам, могут быть наказаны штрафом до 2,5 тысяч рублей или арестом на срок до 15 суток.

Законопроект был разработан в связи с тем, что в последнее время участились случаи, когда люди препятствуют работе врачей скорой помощи.