В Мурманской области был спасён замурованный в асфальт кот

В Кировске прохожие услышали мяуканье, доносившееся откуда-то из-под асфальтовых плит. Оказалось, что там замурован кот, которого не заметили рабочие. Животное было спасено. Об этом пишет телеканал "360".

Инцидент произошёл 22 января. Две девушки услышали мяуканье и заметили, что в маленьком отверстии между плитами выглядывает мордочка кота. Неравнодушные девушки попросили рабочих, укладывающих асфальтовые плиты, вытащить животное, но от работников коммунальной службы последовал отказ. Идея посветить фонариком в ближайшем подвале, чтобы кот пришёл на свет, оказалась неудачной: животное не отходило от щели в плитах. Девушки попросили помощи у жильцов дома, прохожих и друга, но получили только советы.

Однако вскоре рабочие всё-таки помогли коту выбраться: мужчины откололи ломом кирпич, и животное выбралось на свободу.