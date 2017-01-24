В Тюмени мужчина на лестничной клетке избил соседа

Тюменец может оказаться в колонии на десять лет за то, что сильно избил соседа по лестничной площадке, информирует megatyumen.ru.

В одном из тюменских домов между двумя соседями произошел конфликт на лестничной площадке. В ходе ссоры один из них сильно избил 42-летнего соседа. О причинении тяжкого вреда здоровью сообщили в дежурную часть УМВД города.

Сотрудники правопорядка задержали подозреваемого, которым оказался 27-летний житель того же дома, что и потерпевший. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

В УМВД по Тюменской области прокомментировали, что теперь тюменец может на десять лет оказаться в колонии.