В Тобольске мужчина пьяным вез дочерей в садик

Он попросил не задерживать его, поскольку очень торопился

Житель Тобольска был задержан ДПС за езду в нетрезвом виде, когда вёз двух дочерей в детский сад, пишет megatyumen.ru.

В Тобольске мужчина в состоянии алкогольного опьянения отвозил в детский сад дочерей трех и шести лет. На Уватском тракте работники спецбатальона ДПС заподозрили неладное и остановили водителя для проверки.

Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови 37-летнего мужчины было равно 0,33 промилле. Несмотря на это, обе девочки во время проверки находились в детских автокреслах.

Сотрудникам дорожной полиции мужчина объяснил, что чувствует себя нормально – просто перед поездкой выпил две бутылки пива. Он попросил не задерживать его, поскольку очень торопился.

В 2011 году тот же мужчина уже был задержан за езду в нетрезвом виде. Это стоило ему лишения прав на автомобиль на полтора года. Однако уже в 2012 он в аналогичной ситуации отказался от медицинского освидетельствования и был подвергнут административному аресту.

Госавтоинспекция Тюменской области информирует, что за четыре дня наряды спецбатальона ДПС ГИБДД в Тобольске выявили 15 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии. В прошедшие выходные на дорогах региона сотрудники ДПС обнаружили 79 пьяных водителей. Шестеро при этом нарушили запрет на алкоголь за рулем повторно в течение года. Теперь этим нарушителям грозит уголовная ответственность.