В Тюмени трое детей получили отравление лекарствами

Три малолетних мальчика отравились лекарствами в Тюмени, информирует megatyumen.ru.

Трое маленьких мальчиков отравились лекарствами в Тюмени 22 января. После зондового промывания желудка медики доставили пострадавших в ОКБ №1.

Заведующая токсикологическим отделением больницы Ирина Чайковская рассказала, что сейчас жизни детей ничто не угрожает. Двое шестилетних пациентов и ещё один шестимесячный мальчик отправлены домой.

Она также сообщила журналистам, что дети, пострадавшие от отравления, попадают в больницу довольно часто, и причиной этого, как правило, выступает недосмотр их родителей.

За год в больницу привозят около 400 пациентов младше 18 лет. Половина из них – дети до четырех лет, сумевшие добраться до лекарств в сумке у родителей, аптечке или в гостях у бабушки, которая не убрала таблетки подальше.

Работник скорой помощи Олег Нестеров рассказал, что особую опасность для детей составляют седативные, спазмолитические и гипотензивные препараты. Передозировка может случиться даже от одной таблетки, рассчитанной на взрослый организм.

По заявлению врача, первым симптомом отравления у ребенка является резкая смена поведения. Даже если родители просто подозревают, что ребенок мог найти таблетки, стоит незамедлительно обратиться за помощью врачей.

