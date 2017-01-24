В Новосибирске 9-летнюю девочку избила соседка

По версии семьи, мать убитого молодого человека теперь избивает их дочь из чувства мести

В Новосибирске ребёнка избила соседка. Девятилетняя девочка госпитализирована с сотрясением мозга. Об этом пишет телеканал "360".

Соседка напала на девочку за гаражами, неподалёку от школы. Мать потерпевшей рассказала, что это уже четвёртое избиение ребёнка соседкой.

Три года назад отец девочки убил сына соседки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек хотел войти в соседскую квартиру. Открывшая дверь старшая дочь испугалась и позвала отца, который ударил парня, отчего тот умер. Суд приговорил главу семьи к семи годам лишения свободы, однако после возмущения общественности дело было пересмотрено и мужчина был отпущен в зале суда. По версии семьи, мать убитого молодого человека теперь избивает их дочь из чувства мести.