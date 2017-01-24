В Тамбовской области убившему семью подростку предъявлено обвинение

В Тамбовской области несовершеннолетнему подростку, зарубившего топором всю свою семью, предъявлено обвинение по факту убийства двух и более лиц. Об этом пишет телеканал "360".

Инцидент произошёл 14 января. 17-летний школьник взял топор и насмерть зарубил трёх членов семьи: отца, бабушку и сестру.

Следствие считает, что мысли о расправе над родственниками появились у школьника ещё в прошлом году после очередной ссоры с ними. Как сообщили одноклассники, подросток ни с кем не дружил, одевался в чёрное и считался сатанистом. До инцидента его состояние было подавленным, он говорил некоторым одноклассникам, что желает изменить что-то в своей жизни.

В данный момент несовершеннолетний арестован. Скоро он будет направлен на психологическую экспертизу.