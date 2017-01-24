Российское кино установило рекорд по кассовым сборам

В 2016 году российские фильмы побили рекорд по сборам средств в кинопрокате, заработав 8,6 миллиардов рублей. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на главу Минкульта РФ Владимира Мединского.

В кинопрокате на территории РФ доля отечественного кино увеличилась до 18,5%. Помимо этого, наше кино побило рекорд по сборам, - 8,6 миллиардов рублей, что является рекордом за последние 25 лет, отметил Мединский. Эта сумма на один миллиард рублей больше, чем сумма сборов от проката российских фильмов в 2015 году.

По словам Мединского, производство кино перестало быть привязано к Москве и Петербургу: сейчас фильмы снимаются в 25 регионах России. В двух областях РФ работает программа по возврату денежных средств, которые были потрачены на съёмки. Министр культуры надеется, что остальные регионы присоединятся к подобной практике.