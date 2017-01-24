"Роснефть" увеличит поставку нефти в Китай до 31 млн тонн

В будущем поставки в Индию должны увеличиться до 20 миллионов тонн

В 2017 году «Роснефть» планирует поставить Китаю 31 миллион тонн нефти, а Индии - два миллиона тонн. Об этом пишет телеканал "360" со ссылкой на главу компании Игоря Сечина.

В нынешнем году планируется направить в Китай и Индию 31, 2 миллиона тонн нефти соответственно, сказал Сечин. В будущем поставки в Индию должны увеличиться до 20 миллионов тонн.

В минувшем году «Роснефть» продала Европе 71 миллион тонн "чёрного золота". Сечин заявил, что компания расширяет сферу сотрудничества, включая в неё новых зарубежных партнёров, таких как Statoil, ONGC, BP, Eni и Exxon.