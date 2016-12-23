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40 миллионов карт "Мир" выпустят в России в 2017 году

40 миллионов карт "Мир" выпустят в России в 2017 году
Рост числа карт "Мир" объясняется требованиями законодательства России
только что
Общество | Россия
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Фото: Geektimes.ru

Около 40 миллионов карт национальной платежной системы «Мир» выпустят банки России в 2017 году, информирует utro.ru.

О том, что в 2017 году российскими банками будут выпущены около 40 миллионов пластиковых карт национальной платежной системы «Мир», сообщила председатель совета Некоммерческого Партнерства «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

Обаева заявила, что 40 миллионов пластиковых карт, с учетом разработанных в Центробанке РФ поправок – это необходимый минимум карт платежной системы, который должны получить клиенты в 2017 году.

Рост числа карт «Мир» объясняется требованиями законодательства России. По нему в настоящее время бюджетные средства могут быть зачислены только на те счета, к которым привязана карта национальной платежной системы.

С 2018 года выполнить операции с такими счетами по картам других платежных систем станет абсолютно невозможно. В 2017 году суммарно из бюджета России на счета граждан страны планируется перечислить около 14 триллионов рублей.

 
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