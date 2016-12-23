В ЕГЭ одиннадцатиклассникам введут устную часть

Васильева подчеркнула, что ЕГЭ будет продолжать меняться в сторону уменьшения тестовой части и усиления тех частей, которые требует от выпускника демонстрировать интеллектуальную деятельность

В Едином государственном экзамене (ЕГЭ) для выпускников 11 классов появится раздел для устного ответа, информирует utro.ru.

О том, что в Едином госэкзамене по русскому языку для 11 классов через два года появится устная часть, рассказала глава Министерства образования и науки РФ Ольга Васильева. При этом министр добавила, что практически нигде в заданиях ЕГЭ не осталось тестовых заданий.

Васильева подчеркнула, что ЕГЭ будет продолжать меняться в сторону уменьшения тестовой части и усиления тех частей, которые требует от выпускника демонстрировать интеллектуальную деятельность.

Ранее Ольга Васильева заявляла, что устная часть в Едином госэкзамене по русскому языку появится после апробации на экзаменах в 9 классах. Испытание формата планируется провести в 2017 году.

