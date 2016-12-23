В Москве и Санкт-Петербурге уменьшат дорожные знаки

Дорожные знаки в Москве и Петербурге изменят согласно международным стандартам, информирует utro.ru.

Поручение о разработке новых дорожных знаков дал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. Авторы инициативы предлагают заменить знаки пока только в двух городах – Санкт-Петербурге и Москве. Первые экспериментальные нововведения появятся в этих городах уже в 2017 году.

Поручение первого вице-премьера предстоит выполнять правительствам Москвы и Санкт-Петербурга, Министерству транспорта РФ, Росстандарту, экспертному центру Probok.net и консалтинговому бюро «Стрелка». Обеспечить внедрение пилотного проекта, согласовав его с международными стандартами дорожного движения ведомства должны в срок до 30 декабря 2016 года.

Размеры и число дорожных знаков в целях благоустройства городов будут уменьшены в полтора-два раза. При этом другие указатели, не регулирующие дорожное движение, тоже заменят – на более компактные.

Инициатором идеи стал московский ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) совместно с экспертным центром Probok.net.