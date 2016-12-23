В Тюмени не состоится этап Кубка мира по биатлону

На решение повлияло расследование, которое инициировал Союз биатлонистов РФ после знакомства с докладом Ричарда Макларена

Международный союз биатлонистов провёл заседание, на котором было решено согласиться с Союзом биатлонистов РФ и отказать в проведении Кубка мира в Тюмени и ЧМ для юниоров. Об этом пишет megatyumen.ru.

На решение повлияло расследование, которое инициировал Союз биатлонистов РФ после знакомства с докладом Ричарда Макларена.