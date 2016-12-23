В Тюмени девушка за рулём иномарки сбила на "зебре" пешехода

На одной из улиц Тюмени 19-летняя девушка, управляя автомобилем Toyota Auris, врезалась в женщину, которая пересекала дорогу по «зебре». Об этом пишет megatyumen.ru.

После наезда на пешехода автоледи, имеющая шестимесячный опыт вождения, покинула место аварии. 38-летняя потерпевшая получила травмы ноги и руки. Виновница ДТП была позже найдена и задержана сотрудниками ГИБДД.