В Тюменской области водитель Mercedes умер за рулём

На дороге, которая связывает Тюмень и Ханты-Мансийск, 58-летний мужчина за рулём Mercedes Sprinter улетел в кювет и столкнулся с деревом. Аварию мог спровоцировать сердечный приступ, случившийся у водителя. Об этом пишет megatyumen.ru.

Потерпевший был жителем Казани. В настоящее время устанавливается точная причина смерти водителя фургона.

