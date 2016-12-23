В Тюмени появятся традиционные горки на Войновке

В Тюмени всё-таки будут построены горки на Войновке. Ранее строительство комплекса было под вопросом, поскольку общественники не могли получить разрешение. Теперь активисты приглашают жителей города помочь в возведении горок. Об этом пишет megatyumen.ru.

По информации одного жителя Тюмени, строительство горок должно начаться 23 декабря в 14:00. На следующий день планируется провести электричество, а в воскресенье горки снова зальют.

Активисты просят горожан присоединиться к строительству. Можно помочь инструментами: снеговыми лопатами, топорами, ножовками, гвоздями и молотками. Всё будет возвращено в целости и сохранности. Активисты также ищут насос для закачки воды. Тюменцы, которые хотят помочь, но у них нет инструментов, могут принести чай или кофе.

Активисты просят жителей города подождать несколько дней, пока не будет закончено строительство. Тогда горожан известят о том, что горки готовы, и можно будет приходить и кататься.