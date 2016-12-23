В Тюмени на улице Немцова горел дом

Четыре человека спасены из огня

В Тюмени возник пожар в двухкомнатной квартире многоэтажного жилого дома по улице Немцова. Четыре человека спасены из огня. Об этом пишет megatyumen.ru.

В тушении пожара принимали участие 36 сотрудников МЧС и 12 спецмашин. В настоящее время огонь полностью потушен. Выясняются причины возгорания.

