В морозных регионах России МЧС установит пункты обогрева

Информацию о мобильных пунктах рассказал СМИ первый заместитель главы МЧС России Владимир Степанов

МЧС России развернет в аномально морозных регионах страны мобильные пункты для жизнеобеспечения и обогрева, информирует utro.ru.

Информацию о мобильных пунктах рассказал СМИ первый заместитель главы МЧС России Владимир Степанов.

По словам Степанова, поручение по развертыванию пунктов обогрева получили от него территориальные органы и главные управления министерства в регионах страны. Согласно поручению, все пункты временного размещения населения будут проверены на работоспособность.

К тому же, службами спасения будут рассмотрены планы эвакуации населения на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с морозной погодой.