Российский сенатор Мизулина против госсистемы учета обучающихся

Сенатор Елена Мизулина выступила против принятия законопроекта о государственной системе учета контингента обучающихся, информирует utro.ru.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина назвала новый проект вторжением в семью. Она пояснила, что законопроект предполагает создать межведомственную систему, где будут храниться любые данные о ребенке с момента рождения – причем без ведома родителей. Круг лиц, которым будет доступна информация, также остается невыясненным.

Госсистема учета обучающихся, по словам Мизулиной, демонстрирует недоверие государства к родителям и нарушает конституционные права гражданина на неприкосновенность частной жизни, а также личную и семейную тайну. Всё это, по мнению сенатора, является причинами отклонить инициативу.

21 декабря Государственная дума России во втором и третьем чтениях приняла законопроект Правительства РФ, по которому в стране должна появиться «Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам».