В России уберут автоматы по продаже спиртосодержащих жидкостей

В России будут ликвидированы автоматы, в которых можно купить содержащие спирт жидкости. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Александра Хлопонина.

Теперь спиртосодержащие препараты можно будет приобрести только в аптеках, причём по рецепту.

Минздрав РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым продажа через автоматы жидкостей, содержащих более 15% спирта, будет запрещена.