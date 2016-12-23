В армии РФ два ракетных соединения были оснащены "Искандерами"

В российских вооружённых силах в текущем году были перевооружены комплексами «Искандер-М» два ракетных соединения. Об этом пишет utro.ru.
Помимо этого, армия получила реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г».
Месяц назад на вооружение был поставлен восьмой оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», который может уничтожить цель на дистанции до 500 километров.
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