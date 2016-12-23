В РФ в 2 раза вырастут тарифы системы "Платон"

В России со следующего года плата по системе «Платон» увеличится в два раза до трёх рублей за один километр. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на главу Минтранса Максима Соколова.
Как сообщил министр, «Платон» отработал год, и теперь следует переходить к новому тарифу. В настоящее время плата за один километр составляет 1,5 рубля. В 2017 году предусматривается повышение тарифа до трёх рублей.
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