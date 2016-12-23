В России объявлены конкурсы для конструкторов малой авиации

Минпромторг РФ и Фонд перспективных исследований (ФПИ) объявили конкурсы на создание самолетов малой авиации и двигателей для них среди отечественных конструкторов, информирует utro.ru.

Минпромторг России утверждает, что к 2016 году авиапарк малых судов России дошел до максимальной степени износа. До 2014 года его обновляли иностранными моделями, но падение рубля и введение санкций не оставляет другого выхода, кроме разработки своих ближнемагистральных машин. Они должны заменить эксплуатируемый сегодня Ан-2, превзойдя его и по аэродинамике, и по возможностям двигателя.

Для этого Минпромторг разработал программу «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 год», содержащую подпрограмму для малой авиации. Правительство выделяет на нее субсидии, общая сумма которых до 2018 года достигнет 420 миллионов рублей.

В феврале 2016 года министерство объявило конкурс научно-исследовательских работ (НИР) по разработке нового самолета, и второй конкурс – под эгидой Фонда перспективных исследований (ФПИ), который финансирует и собирает передовые проекты для Минобороны и Минпромторга. Конкурс ФПИ предполагает создание малого самолета с коротким взлетом для региональных перевозок.

Министерство действует согласно поручению президента РФ Владимира Путина и Правительства России о необходимости развития местной и внутрирегиональной авиации. Помимо конкурентной составляющей, проблемная сфера отечественного авиастроения – это разработка двигателей малых самолетов. У российских производителей на данный момент нет научных и технических наработок для создания экономичного двухконтурного турбореактивного двигателя, который необходим для маломестной авиации.

Данные сертификационного центра ГосНИИГА говорят о том, что в 2013 году парк пассажирских самолетов малой авиации в России насчитывал около полутора тысяч самолетов. 99% из них составляли Ан-2. В 2016 году Общее число малых самолетов, в том числе служебных и грузовых, по данным Минпромторга составляло 2200 машин. Значительная часть из них имеет высокий износ – они состоят в строю по 40-50 лет.

Эксперты полагают, что потребность в малых самолетах составляет от 200 до полутора тысяч машин в грядущие восемь-десять лет.

