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В Москве ушёл из жизни внук Сталина

В Москве ушёл из жизни внук Сталина
Ему было 80 лет
сегодня, 01:26
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

В Москве умер 80-летний Евгений Джугашвили, который приходился внуком «вождю» СССР Иосифу Сталину. Об этом пишет utro.ru.

Внук Сталина умер неожиданно около своего дома. Лежащего на асфальте пожилого мужчины обнаружили прохожие. Прибывшие на место происшествия медики не смогли вернуть к жизни Евгения Джугашвилли. В настоящее время выясняется причина смерти.

 
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