Пенсионеры увеличили реальные доходы россиян на 8%

Средняя зарплата выросла на 8,3% по сравнению с январем 2016 года

Впервые с 2014 года Росстат зафиксировал рост реального располагаемого дохода россиян, пишет телеканал “360”.

В январе 2017 года реальный доход граждан России вырос на 8,1%. По информации ведомства, основной причиной стали единовременные выплаты пенсионерам в размере пяти тысяч рублей.

В среднем за январь 2017 года денежные доходы на душу населения в годовом выражении выросли на 12,5% и составили 24 225 рублей. Средняя зарплата выросла на 8,3% по сравнению с январем 2016 года и составила 35 650 рублей.

Статистика впервые после 26 месяцев падения показала прирост доходов. В последний раз их увеличение было замечено в октябре 2014 года – на 1,9%.