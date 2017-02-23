На берегу Москвы-реки нашли тело пожилой женщины

Труп пожилой женщины был найден в районе Москворечье-Сабурово на берегу реки Москвы, пишет телеканал “360”. Тело пенсионерки было обнаружено в трех метрах от Москвы-реки. Причина смерти пожилой женщины не уточняется. В настоящее время тело отправлено в морг для проведения экспертизы. Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!

Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.

Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.

+7 902 554 54 54





Комментарии

Внимание!

Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.

Lentainform