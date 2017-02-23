В Москве осужден участник смертельного ДТП

Мужчина находился под действием алкоголя и наркотиков

22 февраля Тверской суд Москвы выносит решение по делу Вартана Саркисова, сбившего пешехода на Мосфильмовской улице, пишет телеканал “360”.

Очевидцы ДТП рассказали, что в момент аварии водитель Porsche был пьян и говорил несвязно. Экспертиза обнаружила в крови 26-летнего Саркисова этиловый спирт и каннабиоиды.

Авария случилась утром 19 февраля. Саркисов провез сбитого пешехода на капоте 300 метров, а затем врезался в припаркованный автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Саркисов пытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками ДПС.