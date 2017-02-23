Карелия получит 700 млн рублей субсидий

Из бюджета РФ Республике Карелии будет выделено около 700 миллионов рублей для переселения людей из аварийного жилья. Срок исполнения соответствующей программы - 1 сентября 2017 года. Об этом пишет utro.ru.

Как отметил врио главы Карелии Артур Парфенчиков, переселение людей в новые дома будет происходить в соответствии с чётким графиком, который будет создан.

Александр Худилайнен, занимавший пост главы Карелии сорвал программу по расселению людей из аварийного жилья, за что получил выговор от президента. Недавно Худилайнен ушёл с должности, а врио Карелии стал Парфенчиков.

