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Последний "Союз-У" запустили с Байконура

Последний "Союз-У" запустили с Байконура
Корабль уже вышел на орбиту и держит курс к МКС
7 минут назад
Общество | Россия
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Фото: rofss.spb.ru

Последняя ракета-носитель «Союз-У» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-05» стартовала с космодрома Байконур, пишет utro.ru.

Пуск ракеты «Союз-У» с космодрома Байконур стал последним в его летной истории. Далее грузовые корабли к МКС будут доставлять ракеты «Союза-2.1а».

Корабль уже вышел на орбиту и держит курс к МКС. В полете он проведет двое суток, стыковка с Международной космической станцией пройдет 24 февраля.

Ракета доставит на МКС около 2,5 тонны грузов, встречать которые будут российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и Олег Новицкий, американские астронавтов Роберт Шейн Кимброу и Пегги Уитсон и европейского астронавт Том Песке.

 
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