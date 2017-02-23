Дрессировщик Запашный купил на аукционе шляпу Майкла Джексона

За головной убор он отдал несколько десятков тысяч долларов

Известный дрессировщик животных и цирковой артист Эдгард Запашный приобрёл на аукционе шляпу, которую носил Майкл Джексон. Об этом пишет utro.ru.

По словам Запашного, он искал эту шляпу более 20 лет, с тех пор, как увидел короля поп-музыки вживую на концерте в Москве, который состоялся в 1996 году. На концерте певец снял с головы шляпу и бросил её фанатам. Один из братьев Эдгарда чуть было не поймал шляпу, но она досталась другому поклоннику.

В прошлом году Запашный услышал об аукционе, где должна была проходить распродажа вещей, принадлежавших Джексону, и решил стать обладателям шляпы.

Как сообщил дрессировщик, за головной убор он отдал несколько десятков тысяч долларов.