Андрей Макаревич не оплатил выпускной дочери из-за его дороговизны

Музыкант Андрей Макаревич не захотел тратить много денег на выпускной дочери. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на запись в соцсети лидера группы "Машина времени".
Музыкант сообщил, что дочь не возмутилась отказом отца оплачивать выпускной, поскольку сама удивлена той суммой, которую выставило собрание родителей класса.
Макаревич отметил, что выпускной обошёлся бы семье в сотни тысяч рублей, поэтому решено было передать часть средств на благотворительные нужды, чтобы взрослая жизнь дочери началась с доброго поступка.
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