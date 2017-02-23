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Иран купит у РФ 12 самолётов Sukhoi Superjet 100

Иран купит у РФ 12 самолётов Sukhoi Superjet 100
Кроме того, РФ призвала Иран к совместному изготовлению самолета Ил-114
8 минут назад
Общество | Россия
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Фото: 360tv.ru

Иран решил приобрести у России 12 самолётов Sukhoi Superjet 100. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление главы Минэнерго Александра Новака.

Как отметил министр, Россия рассматривает Иран как возможного партнёра для производства на территории страны деталей для российских самолетов.

Кроме того, РФ призвала Иран к совместному изготовлению самолета Ил-114.

 
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