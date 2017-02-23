ООН надеется на помощь России в приёме беженцев

Гранди призвал РФ не отворачиваться от беженцев других национальностей, в особенности людей из Сирии, и предоставлять им убежище и защиту

Организация объединённых наций рассчитывает на то, что РФ сможет принять беженцев. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Комиссар подчеркнул, что ООН ценит всё, что Россия сделала для того, чтобы приютить тысячи беженцев из Украины. Гранди призвал РФ не отворачиваться от беженцев других национальностей, в особенности людей из Сирии, и предоставлять им убежище и защиту.

Гранди посетил Москву, где встретился с руководителями МВД и МЧС РФ. В ближайшее время с комиссаром встретится глава МИД РФ Сергей Лавров.