Решение суда, не подлежащее апелляции, вступило в силу в среду, 22 февраля

По просьбе прокурора Верховный суд РФ отменил приговор Ильдару Дадину, который был осуждён за то, что нарушал правила поведения на митингах. Об этом пишет utro.ru.

Решение суда, не подлежащее апелляции, вступило в силу в среду, 22 февраля. Из-за праздников Дадин может выйти на свободу только 27 февраля.

Адвокаты активиста ещё приняли решение по поводу того, будут ли они настаивать на выплате компенсации за заведение уголовного дела.

