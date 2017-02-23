По просьбе прокурора Верховный суд РФ отменил приговор Ильдару Дадину, который был осуждён за то, что нарушал правила поведения на митингах. Об этом пишет utro.ru.
Решение суда, не подлежащее апелляции, вступило в силу в среду, 22 февраля. Из-за праздников Дадин может выйти на свободу только 27 февраля.
Адвокаты активиста ещё приняли решение по поводу того, будут ли они настаивать на выплате компенсации за заведение уголовного дела.
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