Валентина Терешкова может встретиться с королевой Великобритании

Первая женщина, полетевшая в космос, депутат Госдумы Валентина Терешкова и королева Великобритании Елизавета II могут встретиться. Об этом пишет utro.ru.
В Госдуму обратился директор Музея науки Лондона Иан Блэтчфорд и предложил в марте организовать выставку, которая будет посвящена первой женщине-космонавту. Кроме того, обсуждается возможность встречи Терешковой с Елизаветой II.
Правительства РФ и Великобритании объявили, что в 2017 году страны будут сотрудничать в сфере науки и образования.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.