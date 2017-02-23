Московский зоопарк привезёт в Волоколамск белых медвежат

Московский зоопарк привезёт под Волоколамск своих питомцев, в том числе белых медвежат. Выездная экскурсия приурочена ко Дня белого медведя. Об этом пишет utro.ru.
Животные будут размещены в зоопитомнике, который находится под Волоколамском. Посетители смогут увидеть медведицу и двух медвежат, амурских тигров, леопарда, баранов и других зверей.
Полюбоваться животными можно будет 26 февраля, пока же зоопитомник закрыт.
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