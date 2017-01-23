В Подмосковье начнёт работать центр испытаний для грузовиков

В Шахово в мае 2017 года запланирован запуск испытательного центра для беспилотных грузовиков. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на Росавтодор.

Полигон в Шахово будет отличаться программируемыми изменениями ландшафта: на нём установлены препятствия разного уровня сложности, несколько видов дорожного полотна с разной изношенностью, полоса разгона, а также система, имитирующая автомобильный поток и т.д. Всё это позволит создать разные транспортные ситуации, чтобы протестировать беспилотные грузовики.