Система ПРО РФ будет модернизирована в 2017 году

В процессе модернизации техника не будет выводиться из эксплуатации

В 2017 году в системе противоракетной обороны РФ ожидается модернизация. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление начальника штаба ПРО Алексея Чумакова.

Сейчас в РФ создаётся единая общенациональная система ПРО XXI века, в которую войдут ЗРК С-500 и мобильные РЛС. В процессе модернизации техника не будет выводиться из эксплуатации.

В результате модернизации РЛС "Дон-2Н", увеличится расстояние, на котором станция сможет фиксировать баллистические ракеты и малые космические объекты.

"Дон-2Н" представляет собой радиолокационную станцию кругового обзора, которая входит в состав противоракетной обороны Москвы. Станция способна обнаруживать баллистические ракеты противника на расстоянии 3,7 тысяч километров и высоте 40 тысяч километров.