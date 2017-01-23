"Почта России" трудоустроит уволенных работников Сбербанка

На днях глава Сбербанка Герман Греф объявил о том, что в финансовой организации идёт цифровая трансформация, которая приведёт к сокращению половины сотрудников банка к 2025 году

В РФ цифровизация Сбербанка, намеченная Германов Грефом, может привести к увольнению многих сотрудников кредитно-финансовой организации. "Почта России" выразила готовность принять этих работников в случае увольнения. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова.

Страшнов прокомментировал планы Сбербанка по сокращению персонала приглашением уволенных сотрудников банка на работу в "Почту России". Гендиректор главного почтового оператора страны отметил, что сотрудники Сбербанка прошли хорошую школу и вполне квалифицированны для того, чтобы работать в "Почте России".

На днях глава Сбербанка Герман Греф объявил о том, что в финансовой организации идёт цифровая трансформация, которая приведёт к сокращению половины сотрудников банка к 2025 году.