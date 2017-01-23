В 2017 году средняя пенсия в РФ вырастет до 13,6 тысяч рублей

Указанный размер пенсии окажется на 60% больше, чем прожиточный минимум

В нынешнем году средний размер российской пенсии составит 13 тысяч 620 рублей. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Ольги Голодец.

Указанный размер пенсии окажется на 60% больше, чем прожиточный минимум.

Вице-премьер отметила, что Министерство труда РФ готовит законопроект, касающийся доиндексации пенсий с 1 апреля.