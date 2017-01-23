В Магадане возник дефицит бензина

В региональном департаменте цен и тарифов уверены, что запасов топлива достаточно для удовлетворения всех потребностей автомобилистов

Из-за сломавшегося танкера в Магадане наблюдается дефицит бензина, информирует utro.ru.

После возникновения временной неисправности танкера, доставляющего нефтепродукты в Магаданскую область, в регионе наблюдается дефицит бензина. Прочих видов нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов в регионе достаточно.

В региональном департаменте цен и тарифов уверены, что запасов топлива достаточно для удовлетворения всех потребностей автомобилистов. При этом бензин марки АИ-95 на заправочных станциях Магадана продают по талонам.

На данный момент литр АИ-92 на заправочных станциях Колымы можно купить за 45,03 рубля, АИ-95 – за 47,27 рубля, АИ-98 – за 52,20 рубля.