СК России возбудил дело против причастных к работе "Правого сектора"

В разное время подозреваемые личности направились из России на Украину, на территории которой стали членами "Правого сектора"

Следственный комитет РФ начал дело против пятерых причастных к «Правому сектору» граждан России, информирует utro.ru.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против пятерых российских граждан по подозрению к их причастности к работе запрещенной в России экстремистской организации под названием «Правый сектор». В их деятельности обнаружены признаки преступлений, предполагаемых по статье уголовного кодекса России «Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней».

Как выяснили следователи, в разное время подозреваемые личности направились из России на Украину, на территории которой стали членами «Правого сектора». Граждане по фамилиям Чудинов и Хамраев активно участвовали в карательных операциях, проводившихся против мирного населения ДНР и ЛНР. Граждане по фамилиям Стоцкий, Стригунков и Валов активно работали на митингах, шествиях и прочих мероприятиях «Правого сектора». Кроме того, указанные лица вели активную пропаганду идеологии запрещенной в России экстремистской организации в Интернете.