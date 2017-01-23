На Кубани пропал десятилетний мальчик

В Краснодарском крае 80 человек ведут поиски пропавшего десятилетнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся, пишет megatyumen.ru.
Десятилетний мальчик, чья семья живет в поселке Молодежном Белореченского района Краснодарского края, ушел из дома и не вернулся в назначенное время.
Волонтеры и спасатели ведут поиски в окрестностях поселка, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
К поискам привлечены 80 человек и 14 единиц техники, а также специальные световые пушки для освещения местности в темное время суток.
По факту пропажи несовершеннолетнего начато уголовное дело.
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