На Кубани пропал десятилетний мальчик

В Краснодарском крае 80 человек ведут поиски пропавшего десятилетнего мальчика, который ушел из дома и не вернулся, пишет megatyumen.ru.

Десятилетний мальчик, чья семья живет в поселке Молодежном Белореченского района Краснодарского края, ушел из дома и не вернулся в назначенное время.

Волонтеры и спасатели ведут поиски в окрестностях поселка, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

К поискам привлечены 80 человек и 14 единиц техники, а также специальные световые пушки для освещения местности в темное время суток.

По факту пропажи несовершеннолетнего начато уголовное дело.