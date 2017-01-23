В Ульяновске полицейский сбил двоих детей

Сотрудник полиции на служебном автомобиле допустил наезд на двоих детей на пешеходном переходе в Ульяновске, пишет megatyumen.ru.

Дорожное происшествие случилось 21 января в вечернее время суток в Железнодорожном районе регионального центра Ульяновской области. Как сообщает областная полиция, сотрудник ДПС не справился с управлением служебного автомобиля. Согласно источнику, он был в служебной форме. В момент, когда двое детей переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора, он допустил с ними боковое касательное столкновение.

Врачи «скорой помощи» осмотрели пострадавших детей, одному из которых 12 лет, а другому – десять. Медики засвидетельствовали, что в момент аварии водитель полицейского автомобиля был трезв.

По факту ДТП проводится служебная проверка.